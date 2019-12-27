Уфа, , 08:58 — REGNUM 16-летняя девушка пострадала в дорожно транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Самаре. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 26 декабря. 49-летний водитель, сидя за рулем автобуса «ПАЗ», курсирующего по маршруту № 266 «Супермаркет Матрица — ул. Зенцова» ехал по проспекту Октября. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем «Газель», который ехал впереди.

От полученного удара «Газель» столкнулась с выезжающим со двора дома автомобилем «Хундай Соната». В результате ДТП 16-летняя пассажирка автобуса получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

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