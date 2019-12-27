Гуанчжоу, Китай, , 08:55 — REGNUM Семь человек погибли и еще двое пострадали в результате столкновения мини-автобуса с трехколесным мотоциклом в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени в городе Ляньчжоу. Мини-автобус загорелся после того, как врезался в дерево, сообщили в местном бюро общественной безопасности. Семь человек погибли на месте, включая шестерых, находившихся в автобусе, и одного, ехавшего на мотоцикле. Трое находившихся в автобусе получили ранения. Предварительное расследование показало, что автобус был перегружен.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

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