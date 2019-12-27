Южно-Сахалинск, , 08:57 — REGNUM В 2019 году в Сахалинской области значительно увеличилось количество пожаров. Был зарегистрирован 3 161 пожар, в 2018 — м — 2 632. Отмечается и рост погибших на пожарах.

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В 3 161 пожарах погибли 37 человек, детей в числе погибших нет. В 2018 году погибло на 13 человек меньше.

Увеличился в пять раз и размер материального ущерба от огня — общая сумма более 172 млн рублей.

«Основными причинами пожаров было неосторожное обращение с огнем (51,8%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (22,22%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (2,7%) и поджоги (22,22%). В жилом секторе произошло 582 пожара, на предприятиях торговли — 13, на промпроизводстве — 23, в транспортных средствах — 136», — пишет Sakhalin.info.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в двухэтажном торговом павильоне в Абакане вспыхнул пожар.