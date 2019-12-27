Москва, , 08:54 — REGNUM В Госдуме соболезнуют родным и близким погибших в результате авиакатастрофа в Казахстане.

«Приношу свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате крушения самолёта в Казахстане», — отметила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в Facebook.

«Мы близкие по духу народы, и любая трагедия является общей. Будем помнить погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возросло число погибших в результате крушении самолета Bek Air, по данным акимата Алма-Аты, погибли 14 человек. В больницы доставлены пока 27 взрослых пассажиров, в том числе с политравмами и в крайне тяжелом состоянии, и восемь детей.