Всеволожск, Ленинградская область, , 08:46 — REGNUM Столкновение легкового автомобиля с тепловозом произошло поздно вечером 26 декабря на необорудованном железнодорожном переезде во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 22:35 мск в четверг в промзоне в деревне Заневка.

«Водитель автомобиля Suzuki, мужчина 1987 года рождения, совершил столкновение с тепловозом ТЭМ-2. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в дорожной полиции.

Там добавили, что регулярного движения поездов в этом месте не происходит.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.