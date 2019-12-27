Самара, , 08:51 — REGNUM Сотрудники полиции в Самаре задержали подозреваемую в хищении крупных денежных средств у жителей региона. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, безработная жительница Самарской области 1975 года рождения представлялась сотрудником социальной службы и убеждала местных жителей в том, что им положены продукты питания по минимальной стоимости, затем заходила в их квартиры. Женщина выясняла, где потерпевшие хранят денежные средства, и похищала их, считают следователи.

Стражи порядка уже установили, что подозреваемая причастна к хищению крупных денежных сумм у трех жительниц Самарской области.

По факту хищений было возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят всех, кто пострадал от рук подозреваемой обратиться в ближайшее отделение полиции.

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