Шираз, Иран, , 08:46 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южной части Ирана, примерно за 50 км от АЭС «Бушер». Об этом 27 декабря сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения был расположен в 58 км к востоку от города Бушер, в котором расположена одноимённая АЭС и в 132 км в юго-западном направлении от города Шираз с населением 1,2 млн человек. Его очаг залегал на глубине около 10 км.

Информации о пострадавших и разрушения не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи на острове Панай на Филиппинах.