* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 08:49 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Киркук погибли 6 мирных граждан, об этом 27 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Отмечается, что террористы организовали поддельный контрольно-пропускной пункт, а затем открыли огонь по проезжавшему мимо транспортному средству, после чего скрылись с места происшествия.

Напомним, днем ранее боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на КПП шиитских ополченцев, убив двух человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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