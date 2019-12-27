Киркук, Ирак, 27 декабря 2019, 08:49 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Киркук погибли 6 мирных граждан, об этом 27 декабря сообщает Kurdistan.ru.
Отмечается, что террористы организовали поддельный контрольно-пропускной пункт, а затем открыли огонь по проезжавшему мимо транспортному средству, после чего скрылись с места происшествия.
Напомним, днем ранее боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на КПП шиитских ополченцев, убив двух человек.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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