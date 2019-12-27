Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника сотовой компании, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Чкаловский районный суд города признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде трёхлетнего ограничения свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Судом установлено, что подсудимый в 2018—2019 годах, будучи специалистом компании по предоставлению услуг сотовой связи, незаконно копировал информацию о соединениях абонентов. Впоследствии он за деньги передавал её неизвестным.