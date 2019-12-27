Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева от имени верхней палаты парламента выразила соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы в Алма-Ате, сообщает агентство «Казинформ».

"Ваши боль и страдания отозвались в наших сердцах. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказала спикер сената, выразив соболезнования и поддержку родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате выразили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным, число жертв аварии достигло 14 человек.