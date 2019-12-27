Алма-Ата, Казахстан, , 08:31 — REGNUM В Казахстане расследуют крушение самолёта авиакомпании «Бэк эйр», который рухнул в аэропорту Алма-Аты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, изучение обстоятельств и причин катастрофы займутся специальная комиссия.

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«В 07:22 рейс авиакомпании «Бэк эйр» при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было, — говорится в сообщении аэропорта в Facebook. — Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Аты — Нур-Султан, на борту которого находилось 100 человек — пять членов экипажа и 95 пассажиров — потерпел крушение утром 27 декабря. Согласно данным министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, ещё 35 пострадали.