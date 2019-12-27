Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM В Казахстане приостановили работу авиакомпании Bek Air после авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты, сообщили 27 декабря в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

«До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что крушение потерпел самолет Fokker 100.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря в аэропорту Алма-Аты произошла авиакатастрофа. Самолет авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту воздушного судна находились 100 человек, в том числе пять членов экипажа.

По предварительным данным, при взлете самолет потерял высоту и врезался в бетонное ограждение. По последним данным, погибли 14 человек.

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