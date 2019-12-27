Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате крушения самолета в Алма-Ате, сообщили 27 декабря в пресс-службе экс-президента.

«Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Назарбаев в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнованиях в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате. Глава государства заявил, что все виновные будут наказаны. По состоянию на 8:00 мск число жертв трагедии достигло 14 человек.

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