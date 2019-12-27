Манила, , 08:27 — REGNUM Количество погибших в результате прохождения по Филиппинам тайфуна «Фанфон» возросло до 28 человек. Об этом 27 декабря сообщает телеканал ABS-CBN.

Также известно, что 2 человека пострадали и ещё 12 в настоящее время числятся как пропавшие без вести. Тринадцать человек из числа погибших погибли в провинции Илоило.

Кроме этого, сообщается о двух тысячах домов и 55 школах, повреждённых тайфуном. От электроснабжения отключено 150 городов, не менее 44 тысяч человек эвакуировано.

Ранее сообщалось о 16 погибших на Филиппинах в результате прохождения тайфуна «Фанфон».