Самара, , 08:29 — REGNUM Подозреваемые в причинении телесных повреждений полицейским задержаны в Самаре. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре текущего года шесть полицейских вместе с семьями, в нерабочее время, отдыхали в кафе в Красноглинском районе Самарской области. В этом же заведении находилась компания мужчин (не менее 15 человек), которые спровоцировали конфликт со стражами порядка. На улице зачинщики конфликта причинили полицейским телесные повреждения, которые относятся к тяжкому и легкому вреду здоровья. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ.

В декабре текущего года сотрудниками Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области были задержаны трое подозреваемых. Два из них сейчас находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время устанавливаются другие участники конфликта.

Сообщается, что при задержании у подозреваемых было изъято огнестрельное оружие и патроны. Следователи не исключают, что задержанные причастны и к другим преступлениям.

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