Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Bek Ai в Алма-Ате погибли 12 человек. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель службы центральных коммуникаций при президенте Алибек Абдилов на брифинге.

В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана установили личности семи погибших. В результате авиакатастрофы погибли Астанов Николай (1971 г.р.), Хайдаров Р. (1940 г.р.), Калиев Бауржан (1974 г.р.), Карибаев Базархан (1974 г.р.), Муратбаев Марат (1961 г.р.) Нурбаев Абай (1982 г.р.) и Исина А.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря в аэропорту Алма-Аты произошла авиакатастрофа. Самолет авиакомпании Bek Ai выполнял авиарейс по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан. На борту находились 100 человек, в том числе 5 членов экипажа.

По предварительным данным, при взлете самолет потерял высоту и врезался в бетонное ограждение. Позднее в мэрии Алма-Аты сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли 14 человек.

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