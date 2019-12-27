Алма-Ата, Казахстан, , 08:09 — REGNUM Состояние двадцати двух человек из числа пострадавших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air в Алма-Ате оценивается как крайне тяжёлое.

Об этом 27 декабря рассказали в мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал после вылета из аэропорта города Алма-Ата.

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