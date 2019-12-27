Омск, , 08:00 — REGNUM Трагедия в Казахстане, где при крушении пассажирского самолёта погибли люди, наглядно демонстрируют необходимость выноса аэропортов за пределы городов. Об этом в своём Telegram-канале написал омский политобозреватель Василий Епанчинцев.

«Алма-атинский аэропорт находится всего в 15 километрах от центра. Это вопрос безопасности. Воздушные суда не должны взлетать и садиться над жилыми домами», — подчеркнул Василий Епанчинцев.

По его словам, из произошедшей в соседнем государстве трагедии необходимо сделать выводы.

«Омский аэропорт необходимо выносить за черту города и строить многострадальную «Фёдоровку», — подытожил политобозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря при взлете в аэропорту Алма-Аты разбился пассажирский самолёт казахстанской авиакомпании Bek Air. На его борту находились 100 человек. По словам очевидца происшествия, сразу после взлёта самолёт сделал полукруг и врезался в здание за взлётно-посадочной полосой. Есть погибшие и пострадавшие.

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Напомним, действующий омский аэропорт находится в черте города. В связи с этим в Омской области ставится вопрос достройки аэропорта «Омск-Фёдоровка».

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