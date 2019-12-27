Алма-Ата, Казахстан, , 08:01 — REGNUM Четырнадцать человек погибли и еще 35 пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Алма-Аты, 27 декабря сообщает мэрия города Алма-Ата.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

По уточненным данным, пять пострадавших доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Еще 17 пациентов доставлены в больницу № 4. В Центр детской неотложной медицинской помощи поступило восемь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Bek Ai, на борту которого находилось пять членов экипажа и 95 пассажиров, разбился при взлете в аэропорту Алма-Аты.

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