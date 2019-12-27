Якутск, , 07:58 — REGNUM Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 27 декабря в инфекционное отделение для срочной госпитализации скорой помощью были доставлены 14 человек с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Установлено, что отравление пострадавшие получили в банкетном зале «Чороон», расположенном по адресу г. Якутск, ул. Дзержинского, 58/1А, ИП Яковлев А.В.

Оперативные мероприятия выявили в банкетном зале грубейшие нарушения санитарного законодательства, деятельность предприятия приостановлена. Все посетители банкета взяты под медицинское наблюдение.