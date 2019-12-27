Хабаровск, , 08:00 — REGNUM У троих детей в Хабаровске врачи диагностировали грипп штамма В, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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«Дети получают всё необходимое лечение. В этом году жителей края прививали вакциной «Совигрипп», она включала в себя два вируса гриппа типа А, в том числе H1N1/09 (пандемический вариант) и один — типа В», — сказали в ведомстве.

За последние несколько дней зарегистрировано 6 469 случаев заболевания простудными инфекциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области зарегистрировали первый случай гриппа — заболел взрослый.