Нур-Султан, , 07:44 — REGNUM Среди пассажиров самолета, разбившегося в аэропорту Алма-Аты, не было граждан РФ. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

Отмечается, что это предварительные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря генеральное консульство РФ в Алма-Ате начало проверку информации о гражданах России на борту упавшего самолета. В результате авиакатастрофы погибли девять человек.

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