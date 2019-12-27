Благовещенск, , 07:39 — REGNUM В Амурской области зафиксировали первый за сезон-2019−2020 случай гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Роспотребнадзоре.

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У обратившегося в больницу мужчины, жителя Благовещенска, выявили грипп типа А. Больной не был привит от гриппа.

«Эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной. В основном распространяются вирусы не гриппозной этиологии — РС-вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, грипп всегда сопровождается высокой температурой, нет насморка, вирус гриппа не боится морозов. Принятие аспирина при гриппе может привести к смерти.