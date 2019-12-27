Якутск, , 07:34 — REGNUM Командира самолёта Ан-24 авиакомпании «Якутия» суд признал виновным в повреждении при посадке шасси и назначил штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

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В суде установлено, что в мае 2019 года при посадке и торможении на ВПП в аэропорту Якутска командир борта нарушил требования должностной инструкции, руководства по лётной эксплуатации самолёта и федеральных авиационных правил, что повлекло за собой повреждение тормозов и авиашин на одной из стоек шасси воздушного судна.

При этом на борту было 29 пассажиров, четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Авиакомпании «Якутия» причинён ущерб на 1,3 млн рублей. Суд назначил подсудимому штраф в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс из Якутска в Саккырыр, аварийно сел в аэропорту столицы региона.