Нур-Султан, , 07:22 — REGNUM Соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства отметил, что пострадавшим будет оказана помощь. Токаев также заявил, что власти республики создали правительственную комиссию, которую возглавил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Президент пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря при взлете в аэропорту Алма-Аты разбился пассажирский самолет. На его борту находилось 100 человек, девять из которых погибли и еще девять пострадали.

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