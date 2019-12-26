Президент Казахстана Токаев высказался о крушении самолета: все виновные понесут строгое наказание.
22 пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате в крайне тяжелом состоянии, сообщает navideovidno со ссылкой на мэрию.
Дипломаты сообщили, что на борту упавшего самолета не было граждан РФ
Среди пассажиров самолета, разбившегося в аэропорту Алма-Аты, не было граждан РФ. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате.
На месте крушения самолёта в Казахстане работают спасатели. Так как лайнер упал в жилом секторе, идёт эвакуация жителей. Продолжаются поиски пассажиров борта. МЧС и пожарные разбирают завалы.
Место катастрофы. На кадрах видно, что повреждено ещё и здание.
Потерпел крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео
По последней информации, при падении самолёта погибло 14 человек, ещё 35 пострадали.
Дипломаты проверяют информацию о гражданах РФ на борту самолета в Алма-Ате
Информация о российских гражданах среди пассажиров самолета, рухнувшего в аэропорту Алма-Аты, проверяется.
Breakingmash удалось связаться с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан. Гульнара Кошенова рассказала о страшных событиях, которые ей пришлось пережить:
«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать… Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали».
Токаев выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Алма-Аты
Соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в своем Twitter.
Сразу после взлёта самолет, потерпевший крушение после вылета из Алма-Аты, сделал полукруг и врезался в здание за взлетно-посадочной полосой. Об этом рассказал очевидец происшествия в Instagram. На опубликованных им видеокадрах видно, насколько сильно повреждён самолёт.
Потерпевший крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео очевидца