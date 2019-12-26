27 Декабря
 
7:55

Президент Казахстана Токаев высказался о крушении самолета: все виновные понесут строгое наказание.

7:54

22 пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате в крайне тяжелом состоянии, сообщает navideovidno со ссылкой на мэрию.

7:44

Дипломаты сообщили, что на борту упавшего самолета не было граждан РФ

Среди пассажиров самолета, разбившегося в аэропорту Алма-Аты, не было граждан РФ. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

7:36

На месте крушения самолёта в Казахстане работают спасатели. Так как лайнер упал в жилом секторе, идёт эвакуация жителей. Продолжаются поиски пассажиров борта. МЧС и пожарные разбирают завалы.

7:34

Место катастрофы. На кадрах видно, что повреждено ещё и здание.

Потерпел крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео

7:31

По последней информации, при падении самолёта погибло 14 человек, ещё 35 пострадали.

7:30

Дипломаты проверяют информацию о гражданах РФ на борту самолета в Алма-Ате

Информация о российских гражданах среди пассажиров самолета, рухнувшего в аэропорту Алма-Аты, проверяется.

7:30

Breakingmash удалось связаться с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан. Гульнара Кошенова рассказала о страшных событиях, которые ей пришлось пережить:

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать… Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали».

7:22

Токаев выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Алма-Аты

Соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в своем Twitter.

7:14

Сразу после взлёта самолет, потерпевший крушение после вылета из Алма-Аты, сделал полукруг и врезался в здание за взлетно-посадочной полосой. Об этом рассказал очевидец происшествия в Instagram. На опубликованных им видеокадрах видно, насколько сильно повреждён самолёт.

Потерпевший крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео очевидца