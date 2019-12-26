Breakingmash удалось связаться с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан. Гульнара Кошенова рассказала о страшных событиях, которые ей пришлось пережить:

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать… Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали».