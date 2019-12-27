Якутск, 27 декабря 2019, 07:09 — REGNUM Роспотребнадзор Якутии совместно с МВД в ходе проверок обнаружил в пяти торговых точках Якутска в продаже снюс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
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Внеплановые проверки охватили более 100 магазинов, изъято из оборота 1 949 упаковок некурительной никотиносодержащей продукции.
Специалисты предупреждают, что снюс может быть замаскирован под жевательную резинку, конфеты, леденцы.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России началась борьба за искоренение губительного жевательного табака.