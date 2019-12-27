Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В свердловском селе Новопышминское потушен пожар в ангарах животноводческого предприятия. Открытое горение ликвидировано, сообщает областное управление МЧС.

Пожар тушили всю ночь. Справиться с ним удалось лишь в 6:12 по местному времени. Площадь, охваченная огнём, составила 2 тыс. кв. метров.

По данным МЧС, в ангарах находилось оборудование для выпуска молочной продукции. Отметим, что рядом с ними стоит коровник. Пламя угрожало и ему. Из коровника эвакуировали 320 голов скота.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью. Его удалось локализовать.

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