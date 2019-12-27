Алма-Ата, Казахстан, , 07:00 — REGNUM Девять человек погибли и еще девять пострадали в результате крушения самолета авиакомпании Bek Ai в аэропорту Алма-Аты, 27 декабря сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В числе пострадавших шестеро детей. Ранее поступала информация о семи жертвах катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о гражданах России среди пассажиров упавшего самолета, на борту которого находилось пять членов экипажа и 95 пассажиров.

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