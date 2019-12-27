Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM Открытое горение двух ангаров животноводческого предприятия, расположенного в селе Новопышминское Сухоложского района Свердловской области, ликвидировано пожарными. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, с огнём удалось справиться в 06:12. Пожар охватил 2000 квадратных метров в двух ангарах, где находилось оборудованием по производству молочной продукции.

В настоящее время ведётся проливка потушенных конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области, в селе Новопышминское, загорелись два ангара, площадь пожара предположительно составила 5000 квадратных метров, возгорание было оперативно локализовано.

При пожаре возникла опасность для расположенного рядом здания деревянного коровника, из которого оперативно были эвакуированы 320 голов скота.

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