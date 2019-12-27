Алма-Ата, Казахстан, , 06:47 — REGNUM Информация о российских гражданах среди пассажиров самолета, рухнувшего в аэропорту Алма-Аты, проверяется. Об этом 27 декабря сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

В дипмиссии уточнили, что пока конкретной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Bek Ai, на борту которого находилось пять членов экипажа и 95 пассажиров, разбился при взлете в аэропорту Алма-Аты. Погибли семь человек.

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