Якутск, 27 декабря 2019, 06:08 — REGNUM В Якутске в банкетном зале «Чороон» отравились 14 человек — их в полночь 26 декабря доставили в больницу и инфекционное отделение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре Якутии.
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Роспортребнадзор принял противоэпидемические меры. Специалисты выяснили, что 14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.
В питейном заведении выявлены грубейшие нарушения, уже отобраны смывы, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.
Работа банкетного зала временно приостановлена. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе проводят проверку информации СМИ о массовом отравлении учеников в школьной столовой.