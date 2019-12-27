Якутск, , 06:08 — REGNUM В Якутске в банкетном зале «Чороон» отравились 14 человек — их в полночь 26 декабря доставили в больницу и инфекционное отделение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре Якутии.

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Роспортребнадзор принял противоэпидемические меры. Специалисты выяснили, что 14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

В питейном заведении выявлены грубейшие нарушения, уже отобраны смывы, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

Работа банкетного зала временно приостановлена. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе проводят проверку информации СМИ о массовом отравлении учеников в школьной столовой.