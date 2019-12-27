Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM В Свердловской области, в селе Новопышминское, горят два ангара, возгорание локализовано. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, при пожаре на двух ангарах, охватившем 5000 квадратных метров, возникла опасность для расположенного рядом здания деревянного коровника, из которого оперативно были эвакуированы 320 голов скота.

Пожар был локализован. Тушение продолжают 15 пожарных и пять единиц техники. О пострадавших не сообщалось.