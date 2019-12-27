Екатеринбург, , 05:09 — REGNUM В Екатеринбурге в 2019 году уровень средней заработной платы превысил 54 тыс. рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава города Александр Высокинский.

По словам мэра, за первые три квартала в областном центре на 5,6% вырос розничный товарооборот на крупных и средних предприятиях, а объёмы отгрузки на обрабатывающих производствах увеличились на 3,5%.

Также Александр Высокинский отметил, что общий рост объёмов промышленного производства в городе по итогам 2019 года составил 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга пояснил причины снижения рождаемости в городе.

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