Екатеринбург, , 04:49 — REGNUM В Екатеринбурге 34-летний директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде. Максимальная санкция по ст. 145.1 УК РФ предусматривает трёхлетний срок лишения свободы.

По версии следствия, директор предприятия, имея возможность, не выплачивал заработную плату сотрудникам строительной фирмы с апреля по октябрь 2018 года. В итоге более чем за полгода перед двумя работниками образовался долг по зарплате более 401 тыс. рублей.