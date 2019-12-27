Монтгомери, США, , 03:53 — REGNUM Три девушки погибли и две получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в американском штате Алабама, 26 декабря сообщает телеканал NBC.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 декабря в окрестностях города Джинева. Все девушки были участницами группы поддержки местной спортивной команды. Их автомобиль потерял управление и врезался в дерево. Одну из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Она находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в результате ДТП в Липецкой области, в которое на трассе М-4 «Дон» попал рейсовый автобус, погибли два человека и 15 пострадали.

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