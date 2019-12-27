Эгвекинот, , 03:31 — REGNUM К поискам пропавшего сноубордиста на Чукотке добавился и поиск заблудившегося оленевода, который ещё 21 декабря выехал из бригады и до сих пор до места назначения не добрался.

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В городском округе Эгвекинот ищут оленевода местного сельхозпредприятия «Пионер», который отправился на снегоходе в село Рыркайпий. 22 декабря мужчина вышел на связь и сказал, что в метель потерял дорогу.

«Поиски начали работники хозяйства, но потом привлекли и поисковую группу на двух снегоходах. 26 декабря в помощь отправили вертолёт, но из-за плохих метеоусловий он вернулся. Если погода позволит, то в пятницу оленевода вновь будут искать с воздуха», — цитирует первого заместителя начальника окружного управления МЧС Анатолия Панова ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Эгвекиноте с 22 декабря ищут сноубордиста, которого накрыло лавиной во время спуска с необорудованного склона.