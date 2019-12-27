Виктория, Канада, , 02:48 — REGNUM Товарный состав из 26 вагонов сошёл с рельсов в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 26 декабря сообщает телеканал CTV.

Уточняется, что во время железнодорожной аварии с составом, который принадлежит компании Canadian National Railway, два вагона скатились в небольшое озеро, находящееся в 30 километрах на восток от горы Маунт-Робсон.

По информации телеканала, опасных веществ в вагонах не перевозилось, пострадавших нет. Причины железнодорожной аварии выясняются.