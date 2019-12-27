Абакан, , 01:48 — REGNUM Пожар в торговом павильоне в Абакане, охвативший около двух тысяч квадратных метров, удалось локализовать, 27 декабря сообщает пресс-служба МЧС России по Хакасии.

Открытое горение было ликвидировано в 03.46 по местному времени (23.58 мск). Для борьбы с огнем были задействованы более 70 человек, а также 20 единиц техники и пожарный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в двухэтажном торговом павильоне на улице Хлебной в Абакане вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в 01:22 (21:22 мск).

Читайте ранее в этом сюжете: В Абакане загорелся двухэтажный торговый павильон