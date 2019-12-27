Липецк, , 01:44 — REGNUM Состояние шоссе на участке под Липецком, в месте ДТП с участием автобуса «Москва-Тбилиси», соответствует техническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

По информации федерального дорожного агентства, участок дороги, где произошла авария, не является местом концентрации ДТП. Состояние проезжей части и обочин соответствует нормативным требованиям.

Отмечается, что погода во время ДТП была пасмурная, температура воздуха —2 °С, дорожное покрытие было влажным из-за небольшого снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на 356-м километре трассы М-4 «Дон», рядом с населённым пунктом Яркино Становлянского района, произошло ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Тбилиси».

Предполагается, что автобус опрокинулся в кювет из-за потери управления.

При аварии погибли два человека, по предварительным данным — граждане Грузии, мужчины 1969 и 1961 года рождения. Восемь пассажиров пострадали, в том числе — один ребёнок. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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