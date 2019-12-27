Абакан, , 00:27 — REGNUM В столице Республики Хакасии городе Абакане горит торговый павильон. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар, которому был присвоен, третий номер сложности, возник на территории оптовой продуктовой базы, расположенной по адресу Хлебная 30, в промзоне Абакана. Когда прибыли пожарные расчёты, пламенем была охвачена кровля двухэтажного торгового павильона, на площади 2000 квадратных метра.

В настоящее время пожар локализован, соседним зданиям огонь не угрожает. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В тушении пожара участвуют более 70 человек, 20 единиц спецтехники техники, а также пожарный поезд.