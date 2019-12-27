Париж, , 00:03 — REGNUM Около 140 человек были эвакуированы спасателями с колеса обозрения, остановившегося из-за масштабного отключения электричества в департаменте Луара во Франции. Об этом 26 декабря сообщает газета Le Progrès.

Инцидент произошёл в Роане, в 19:00 (21:00 мск) несколько центральных районов города неожиданно погрузились во тьму из-за перебоя в энергоснабжении. Прибывшие к колесу обозрения спасатели начали немедленную эвакуацию граждан, пользуясь тем, что колесо продолжало вращаться по инерции.

Подача энергии возобновилась через 15 минут, но спасатели продолжили эвакуацию людей с аттракциона. Владелец колеса обозрения решил не рисковать и остановил его работу до следующего дня. Своё решение он пояснил тем, что если бы подача электричества не возобновилась, то спасатели сняли всех людей только через два часа.

Уточняется, что причина масштабного отключения электроэнергии в настоящее время остаётся неизвестной. Информацию о возможных авариях никто из операторов электросетей не подтвердил.

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