Абакан, , 23:58 — REGNUM Возгорание площадью около 1,5 тыс. кв. метров произошло в торговом павильоне в городе Абакане в Хакасии. Об этом 26 декабря сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 01:22 (21:22 мск), загорелся двухэтажный торговый павильон на улице Хлебной. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит кровля по всему периметру на площади 1500 кв. метров.

Пожару присвоен третий уровень сложности. В ликвидации пожара участвуют около 60 человек и 20 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения возгорания уточняются.

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