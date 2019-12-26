Липецк, , 22:37 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Тбилиси» 26 декабря в Липецкой области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В прокуратуре уточнили, что авария произошла в четверг около 18:40 на платном участке трассы М-4 «Дон», рядом с населённым пунктом Яркино Становлянского района. Автобус зарегистрирован в Грузии, он принадлежит частному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, аварии погибли два человека, восемь пострадали, в том числе — один ребёнок. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.