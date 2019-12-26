Липецк, , 22:35 — REGNUM Уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — возбуждено следственным отделом отделения МВД России по Становлянскому району Липецкой области по факту аварии рейсового автобуса «Москва-Тбилиси». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По уточнённым данным, авария произошла в четверг около 18:40 на трассе М-4 «Дон», рядом с н.п. Яркино Становлянского района. Автобус зарегистрирован в Грузии и принадлежит частному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, аварии погибли два человека, восемь пострадали.