Становлянский район, Липецкая область, , 22:28 — REGNUM Следственными органами СУ СК России по Липецкой области начата доследственная проверка по факту гибели двух пассажиров рейсового автобуса «Москва — Тбилиси», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 26 декабря.

Предварительно установлено, что автобус, следовавший по маршруту «Москва-Тбилиси», около 18:00 перевернулся в районе села Яркино на территории Становлянского района. Водитель не справился с управлением. В результате аварии двое из 17 пассажиров погибли, остальные получили травмы.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, проводится осмотр, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также организация, оказывающая услуги по перевозке, и их безопасность», — уточнили в СКР.

В числе возможных причин аварии следователи называют неблагоприятные погодные условия и гололедица.