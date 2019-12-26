Ниамей, , 22:32 — REGNUM 14 военнослужащих погибли в результате атаки террористов на колонну автомобилей в Нигере. Об этом 26 декабря сообщило агентство France Presse.

Автомобильный конвой, в котором находились гвардейцы и представители жандармерии, подвергся атаке террористов после попадания в засаду в районе Тиллабери на западе Нигера.

В результате ожесточённого боя между боевиками и военнослужащими погибли семь жандармов и семеро гвардейцев. Военнослужащие осуществляли охрану групп, проводивших работу среди избирателей в регионе Абала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке террористов на военную базу в Нигере, в результате которой погибли более 70 военнослужащих.

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