Москва, , 22:08 — REGNUM Сотрудники Пятницкого кладбища Москвы назвали причину пожара на могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба ГБУ «Ритуал».

По данным сотрудников некрополя, возгорание на месте погребения Децла произошло из-за безответственного использования поминальных свечей, которые постоянно приносили поклонники артиста. Огонь от свечей перекинулся на пластиковые венки. Частично обгорели крест и ограда могилы.

Уточняется, что пожар произошел сегодня около 16:00. Работники кладбища заметили пламя и смогли потушить его собственными силами. После этого об инциденте было сообщено матери рэпера Ирина Толмацкой.

Администрация кладбища обещает помочь в восстановлении погребения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске.