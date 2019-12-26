Москва, , 21:46 — REGNUM Пожар на могиле рэпера Децла произошёл из-за свечей, установленных там в память о музыканте. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Как отметили в учреждении, огонь от установленных на могиле Децла свечей перекинулся на стоявшие рядом памятные венки, в результате чего произошло возгорание.

Сообщается также, что сотрудники кладбища заметили огонь 26 декабря около 16:00, после чего потушили его и позвонили матери музыканта, Ирине Толмацкой.