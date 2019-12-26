Становлянский район, Липецкая область, , 21:20 — REGNUM Двое пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, по оценке медиков, находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Одного из пациентов направят для прохождения дельнейшего лечения в Липецкую областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, перевернулся вечером 26 декабря в Становлянском районе Липецкой области. В автобусе находились двое водителей и 17 пассажиров, все граждане Грузии. В результате аварии погибли два человека, восемь госпитализированы.